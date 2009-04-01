Это моя статья обращена к гражданам Украины. Я не буду расставлять в ней акценты, не буду выгораживать Путина или оправдывать колорадов. Не буду раскрывать глаза украм (украинским революционерам). Как я давно уже написал, дискуссия закончилась, осталось только поразбивать друг-другу головы. Украину ничего хорошего не ждёт. Было много шансов остановить кровопролитие и все они закончились ничем. Очевидно украинская нация решила пустить себе кровопускание, может бы это пойдёт вам на пользу, а может пойдёт на пользу другим нациям. Прежде всего я хочу вам сказать, что вы боритесь с ветряными мельницами. Напал на вас Путин или не напал, помогает Путин колорадам или не помогает, это вопрос второстепенный. Моё личное мнение, что Путин никому не помогает. Точно также как Сталин не помогал партизанским армиям в тылу у немцев, Американцы не помогали чеченцам, и никто не помогает сейчас арабской повстанческой армии в Ираке, которая геноцидит помаленьку местное шиитское и христианское население. Партизану помощь не нужна. Партизан воюет, когда у него есть патроны, а потом высматривает как бы захватить склад боеприпасов врага. Партизан никогда не сидит на одном месте. Как только он видит, что в месте его конкретного базирования уже не осталось никаких полезных припасов, нужных ему для его партизанской деятельности, он сразу переходит на другое место. Я в детстве читал очень много книг, поэтому, не в пример вашей сегодняшней украинской элите, немного представляю, что происходит на Украине и что ожидает её в ближайшем будущем. Отсидеться не удасться никому. Для начала я хочу сказать, что Донецкая и Луганская республики это фикция. Обычная махновщина за которыми ничего не стоит. На Украине сейчас живут люди, которые ненавидят всё украинское и люди, которые ненавидят всё русское. То, что эти люди сошлись в бою на территории Луганска и Донецка ни о чём не говорит. Так просто карта легла. Могла лечь совершенно иначе. Всё могло начаться в Крыму или в Одессе. Более того... Если бы Янукович не сбежал в Ростов и если бы ему удалось разогнать Майдан этой зимой, война могла бы начаться во Львове, ровно с таким же ожесточением, как она сейчас ведётся в Новороссии. Где началась война неважно. Кто стоит у власти в Киеве тоже не важно. Война на Украине созрела за последние десять лет. Вы её выпестовали. И пока эта война не похоронит полностью эту страну, она не закончится. Наивные люди полагают, что стоит только доблестным укро-войскам взять Донецк, как война закончится. Точно также они полагали, что как только укро-вояки возьмут Славянск, то всё встанет на свои места. Неужели непонятно, что Донецк будет держаться ровно до тех пор, пока там останется хоть крошка еды, ящик патронов и тёплая койка? Как только это закончится, ополчение Донецка или Луганска плавно переедет в другую область Украины и там война начнётся с еще большим ожесточением. В этом смысл гражданской войны — воевать на территории пока там есть ресурсы. Потом можно переезжать на другую территорию и воевать там и так пока вся Украина не превратится в Руину. Никто умирать, бросаясь под укро-танки со связкой гранат, защищая руины Донцка, не будет. Куда бы не перешло ополчение после того, как в Донецке и Луганске всё будет уничтожено, пускай это будет Харьков, Днепропетровск, Херсон, Николаев или Одесса. Там всегда найдётся оружие, продовольствие и пополнение. Вам осталось только гадать куда Стрелков (или другой полевой командир) поведет свою Армию. Славянск — Донецк - ??? Ну неужели вы не читали книжек про войну Спартака? Про батьку Махно? Про гражданскую войну? Про партизан? К сожалению, как я уже сказал, исправить уже ничего нельзя. 44 миллиона человек оказались заложниками ситуации. Ни один украинский гражданин не уйдёт от войны. Каждому из вас предстоит потерять родственников. Вы будете оплакивать своих детей. Своих родителей. Своих друзей. Своих жён. Это всё идёт к вам в дом. Потому что дом разделённый уничтожает сам себя. Не надейтесь, что Юго-Востоком всё закончится. Война будет плавно кочевать по всёй Украине, как это происходит в любую гражданскую войну. Не важно кто у власти. Главное, что одна половина населения ненавидит другую. Независимые Республики будут возникать на глобусе Украины каждые шесть месяцев, после того как на мирные территории будут переползать партизанские армии. Следом за партизанами будут подтягиваться укро-воины на танках. Как только обе эти силы раздолбают очередной областной центр, война будет переходит в другой областной центр и так будет происходить до тех пор, пока ничего не останется. Желаю вам удачи.