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Прогноз.

     Прогноз на ближайшее будущее остаётся всё тем же. США идёт к самоизоляции. Европейская проамериканская правительственная вертикаль, старательно выстроенная за последние пять лет, доживает последние месяцы. Россия становится основным геополитически игроком в центре Евразии. Украина идёт дорогой самоуничтожения.

     В месте с тем у России не всё так гладко. Система вождизма, укоренённая в русском сознании, весьма нестойка. Олигархический капитализм может быть как попутчиком для национального возрождения, так и его могильщиком.

     Попытка решить эти вопросы была предпринята мной в манифесте от 2011 года, где были предусмотрены свободные референдумы о присоединении к русскому миру, однопартийная система с анонимным правительством, социальная защита неработоспособной части населения, основанная на высокой производительности труда наиболее активных членов общества и экономике построенной на гибриде капитализма и социализма с установлением планки на накопление капитала для отдельных лиц.



Михаил Майоров.26-07-14

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