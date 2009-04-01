О человеколюбии украинских авиа-диспетчеров и их американских кураторов.

До какой же низости нужно опуститься, для того чтобы сделать то, что сегодня произошло в небе на Донецком? Если это правда, что говорят Американские СМИ о том, что злобный Путин натравливает своих нукеров и казаков на нэньку-Украину, а человеколюбивое правительство Порошенко пытается отстаивать целостность Украины на международных форумах, то почему эти человеколюбы отправили триста человек умирать под Путинские ракеты? Когда какой-нибудь вулкан выпускает облако пепла в атмосферу, небо тут же закрывается от полетов, а тут война. Самолёты уже сбивают на огромных высотах. Это известно всем. Это известно человеколюбивым украинцам. Это известно поборникам демократии американцам. Это известно продвинутым европейцам. И до какой же низости нужно опуститься для того, чтобы послать пассажирский лайнер на верную смерть? Только для того чтобы обвинить во всём Россию и истекающую кровью своих детей Новороссию? Неважно кто сбил. Важно кто направил. Подонки. И они будут утверждать, что они не нацисты. Эта провокация готовилась как минимум неделю. Я давно заметил, что прежде говорливые Американские СМИ, которые по двадцать раз в день муссировали в эфире каждый выстрел из двухстволки, сделанный Новороссийским ополченцем в сторону карателей, вдруг замолчали, как по приказу, не смотря на то, что карателей стали не просто пугать выстрелами, а мочить в сортирах сотнями каждый день. Не смотря на то, что Россия сообщала о сбитых самолётах над территорией Новороссии на большой высоте, этих новостей не было ни в Американских СМИ, ни в Европейских. Тема тщательно замалчивалась. Почему? Чтобы всё выглядело так, как будто всё произошло вдруг само-собой. Так знали ведь подонки, что самолёты сбивают и всё равно пустили Боинг над Донецком. И это уже второй вопрос кто его сбил. Ополченцы или Укры. Укры вполне могли выполнить эту задачу сами, зная, что ополчение не разобравшись, вполне сможет настаивать на том, что сбили они. Укры могли и свой транспортник взорвать на большой высоте только для того, чтобы подготовить почву для более кровавой провокации. А ополченцы могли сказать, что сбили они. Только всё это пустое господа укро-нацисты. Украину вы ненавидите. Поскольку вы её подставляете под большие неприятности, а Россия от ваших провокаций становится только крепче. Чем больше провокаций, тем короче ваша поганая жизнь. А эта провокация почище убийства герцога Фердинанда в Сараево будет. Несколько разрозненных батальонов ополченцев смогли поставить на колени за короткий срок двадцать первую по силе и оснащению армию в мире. Как говорил совсем недавно господин Порошенко — Украина имеет самую оснащенную в мире Армию! И эта армия сейчас лежит сотнями трупов, разлагаясь на полях Новороссии, бежит кидая танки, артиллерию и ЗРК... Оставляет всё это имущество в руках, как они говорят, ТЕРРОРИСТОВ. И тут подонок-диспетчер пускает набитый людьми боинг над местом боевых действий с террористами к которым попало всё это имущество. Через полчаса после крушения Порошенко просит НАТО ввести войска, а Великобритания требует созвать совет безопасности ООН. Этот год обещает быть интересным. Сбили самолёт укрофашисты под руководством ЦРУ. Шито белыми нитками. Точно также как укры сбили свой собственный транспортник, чтобы подготовить почву для обвинений. Точно также как укры расстреливали своих собственных граждан на майдане, а сказали, что это делал Беркут. Точно также как укры расстреливали и жгли одесситов, а сказали что это они сами себя сожгли, после того как сами решили напасть на пятитысячную толпу нацистов-отморозков. Но даже если Боинг сбили ополченцы, то это рука нациста укра направила этот Боинг в сторону смерти. А Малазийцам нужно было самим знать над чьей территорией они летели. Всему миру было объявлено, что Донецкой и Луганской области Украины более не существует, а существует суверенная Новороссия, над которой разрешение о полётах никто не давал. Состоялся легитимный референдум об отделении от Украины. И если бы господин Путин признал состоявшимся референдум народа Донецка и Луганска об отделении от Украины и оповестил бы весь мир, что летать над этими территориями можно только по разрешению правительства Новороссии, то ему теперь бы не пришлось оказаться в такой ситуации, которая вместо обычных санкций и изоляции может привести к войне. Собственно... Война так война. Если несколько сотен ополченцев смогли разгромить пятидесяти тысячную группировку ВСУ за несколько дней, то я не сомневаюсь, что российская Армия сможет поставить под контроль Европу за две недели, несмотря на то, что НАТО обладает пятикратным превосходством. Сами выбрали свою судьбу. А если смотреть на вещи проще, то во всём скорей всего виновата хохлятская жадность. У Украины сейчас каждый доллар на счету, так зачем же отменять пролёты самолётов? Не могу быть точно уверенным, но если это всё таки не провокация Американских спецслужб, то первым делом следователи должны спросить Украину, почему она разрешила пролёты над зоной боевых действий и на каком основании она высчитала безопасную для этого высоту полётов. А если во время расследования выяснится, что это укро-зенитчики завалили Боинг по ошибке... То тут вообще мама не горюй получится. Лучший подарок по моему мёд, это и ослик сразу поймёт.