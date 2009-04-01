Гражданин Новороссии.

Вот говорят, что после каждого удара ополченцев юго-востока, украинцы требуют от своих властей увеличить усилия украинских батальонов по уничтожению террористов. Это неправда. Украинцы ничего не требуют. Они сидят по своим кухням, куда их загнали боевики правого сектора молотками, и боятся слово сказать, как это и происходило в каждой стране, пережившей насильственный государственный переворот, а тем более насильственный националистический переворот. Продолжения и усиление войны требуют только фашиствующие элементы, которые и загнали украинцев по своим квартиркам после аутодафе в Одессе и публичных экзекуций несогласных в других городах. Десятки миллионов испуганных людей просто ждут когда кончится этот кошмар, а несколько тысяч подонков, при поддержке США и на деньги укро-олигархии, правят бал на площадях. Вот говорят, что ополченцы юго-востока являются сепаратистами. Это неправда. Сепаратисты это те, кто отрывает Украину от России вопреки воле её народа. Жили себе тихо мирно две общности людей на одной, изрядно политой кровью, земле. Жили и по большому плану не тужили. Где это всё? Несчастная Украина. Так и хочется сказать словами мудрого Тараса, «Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?» Теперь только кровь. Остановить уже ничего нельзя. Я не против США. Я гражданин этой страны, потому что верю в те идеалы добра, которые навсегда записаны в Американскую конституцию. Идеалы добра победят, я в это верю. Как страшный сон пройдет попытка американских неоконов начать войну против России. Опять неоконы приползут просить прощения, как они приползли после Августа 2008 года просить Россию о перезагрузке. Неоконов американских мы простим, а вот местных украинских нацистов вряд ли. И пускай американские неоконы запишут меня в пособники террористов. Тогда я стану гражданином Новороссии... Пусть даже и в тюрьме. Сердцем с тобой, Новороссия! Скорблю об Украине.