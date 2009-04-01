Гражданин Новороссии.

Вот говорят, что после каждого удара ополченцев юго-востока, украинцы требуют от своих властей увеличить усилия украинских батальонов по
уничтожению террористов. Это неправда. Украинцы ничего не требуют. Они сидят по своим кухням, куда их загнали боевики правого сектора
молотками, и боятся слово сказать, как это и происходило в каждой стране, пережившей насильственный государственный переворот,
а тем более насильственный националистический переворот.
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Продолжения и усиление войны требуют только фашиствующие элементы, которые и загнали украинцев по своим квартиркам после аутодафе в
Одессе и публичных экзекуций несогласных в других городах. Десятки миллионов испуганных людей просто ждут когда кончится этот
кошмар, а несколько тысяч подонков, при поддержке США и на деньги укро-олигархии, правят бал на площадях.
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Вот говорят, что ополченцы юго-востока являются сепаратистами. Это неправда. Сепаратисты это те, кто отрывает Украину от России вопреки воле её народа.
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Жили себе тихо мирно две общности людей на одной, изрядно политой кровью, земле. Жили и по большому плану не тужили. Где это всё? Несчастная Украина. Так и хочется сказать словами мудрого Тараса, «Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?» Теперь только кровь. Остановить уже ничего нельзя.
Я не против США. Я гражданин этой страны, потому что верю в те идеалы добра, которые навсегда записаны в Американскую конституцию.
Идеалы добра победят, я в это верю. Как страшный сон пройдет попытка американских неоконов начать войну против России. Опять неоконы приползут просить прощения,
как они приползли после Августа 2008 года просить Россию о перезагрузке. Неоконов американских мы простим, а вот местных украинских нацистов вряд ли.
И пускай американские неоконы запишут меня в пособники террористов. Тогда я стану гражданином Новороссии... Пусть даже и в тюрьме. Сердцем с тобой, Новороссия!
Скорблю об Украине.