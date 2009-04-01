Украина не впервый раз входит в Европу.

В 1918 году, несколько уродов, отбросов украинской нации, подписали с кайзеровской Германией так называемый брестский мир, где в обмен на признание Украинской Народной Республики так называемыми Центральными Державами - Германия и Австро-Венгрия, открыли украинскую землю для оккупации её германскими войсками. Подписан этот сепаратный мир был примерно за месяц до того, как свой собственный Брестский мир подписали большевики. Про большевиков написано много, говорить не о чем, а вот об предателях УНР поговорить хотелось бы. Нужно сказать, что украинский народ оккупацию Украины германцами не принял. Уже через несколько месяцев после того как украинская интеллигенция (говно нации) подписала мир с Германией, по всей Украине полыхала настоящая крестьянская война против немцев и киевской власти. Мужиков, которые уничтожали немецкие отряды и отряды и отряды вартовых УНР тоже называли террористами... С ними тоже боролись власти УНР. Однако мужичье уничтожило примерно 25 тысяч немцев вместе с их главнокомандующим и около тридцати тысяч стражников (вартовых) УНР. Немцы так и не получили так необходимый им для победы на Западном фронте хлеб в достаточных количествах. У украинцев был шанс в 1918 году действительно получить своё государство, если бы они не повели себя как иуды. Практически все народы Европы получили независимость после первой мировой войны, кроме украинцев. У украинцев хватило ума просить признание их независимости у германского кайзера, тем самым надолго перечеркнув возможность независимости Украины. Процесс который происходит сейчас на Украине с точностью до ста процентов напоминает процессы, происходившие на территории УНР в 1918 году. Будет народная война против "говна нации". Погибнут десятки тысяч свидомых бойцов, размахивающих горделиво жёлто-голубыми тряпками, но совершенно не умеющие воевать. Очень скоро Коломойские, Порошенки, Ляшки, Тягнибоки и Парубии будут висеть подвешенные за яйца на своём майдане. И Украина опять потеряет независимость. Потому что НЕ ХУЙ предавать народные интересы.