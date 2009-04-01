Чем всё закончится?

Провокации против России и русского народа всегда заканчивались очень плохо для самих провокаторов. Поэтому какие-бы рассусоливания и размазывания слюней по информационной тарелке я тут не устраивал, лучше, чем Лев Толстой про дубину народной войны, которая будет гвоздить головы «демократизаторов» до победного конца, я сказать всё равно не смогу. Запад находится в состоянии смены технологического уклада. Это не мой термин. Это термин хазинцев (последователей Михаила Хазина), хотя сами Хазинцы утверждают, что никакой смены не происходит, а происходит обычное сокращение потребительского спроса. Естественно происходит сокращение потребительского спроса, поскольку структура спроса меняется согласно требованиям Третьей Индустриальной Революции (это термин Джереми Рифкина с которым я тоже не согласен, но не согласен только с термином, а не с самим процессом). Третья индустриальная революция несёт Западному миру безработицу. Устоявшаяся за три столетия модель экономики «работодатель — работник — прибавочная стоимость» уходит в прошлое. Приходит новая модель «массовый мелкий инвестор и независимый специалист ремесленник». Весь массовый труд, включая труд бухгалтера, юриста, врача, водителя, полицейского следователя, работника дорожной инспекции, банкового служащего, торговца ценными бумагами будет автоматизирован в ближайшем будущем. Именно этим процессом обусловлена массовая безработица молодого поколения в Западных странах. Результатом Третьей Индустриальной Революции будет возникновение среднего западного жителя, который владеет достаточной собственностью, которая позволит ему существовать при достаточно высоком жизненном уровне не особо утруждая себя работой. Жизнь усреднённого человека будет состоять в том, что он будет безвыездно существовать в своём жилище, работая, путешествуя и общаясь с другими людьми при помощи очень развитых средств коммуникации, получая необходимые ему потребительские товары при помощи дронов. Как вы понимаете, если человек не будет выходить из дома, его структура потребления полностью переменится. Если сейчас у меня в шкафу висит пять костюмов и тридцать рубашек бизнес стиля, только для того чтобы ходить на мою Вол-Стритовскую работу, то к тому времени когда третья индустриальная революция победит, у меня будет всего несколько спортивных костюмов. Два автомобиля для семьи мне будут не нужны... Я всегда смогу заказать самоуправляемое такси, которое будет стоить копейки, если мне таки нужно будет покинуть мой дом по каким-то важным делам. Наиболее драматичная ситуация возникнет, когда люди начнут переселятся от источников воды к источникам солнца. Тысячелетия люди селились возле источников воды. Последние три сотни лет человеческая цивилизация потратила массу времени и сил на то, чтобы доставлять источники энергии к местам проживания — источникам воды. В историческом плане осталось совсем немного времени, когда человечество поймёт, что самое лучшее место для проживания это не берег реки, озера или океана, где солнце проникает через облака очень редко и где нужно бесконечно жечь уголь или газ для получения энергии, а пустыня Сахара... где солнце светит круглый год и предоставляет неисчерпаемый источник энергии для человека, которому все равно не нужно выходить из дома, поскольку он работает, путешествует, занимается спортом, выращивает продукты питания, изготавливает бифштексы по ресторанным рецептам на триДи принтерах внутри своего жизненного пространства, где будет происходит регенерация воды. Пока весь мир спорит о возобновляемых источниках энергии, которые являются невыгодными в местах традиционного проживания человечества возле источников воды, природа нам давно приготовила возможность строить дома в солнечных пустынях, которые будут внутри себя иметь замкнутый цикл регенерации воды, пользуясь постоянным потоком солнечного света в «сухих» пустынях. На наших глазах происходит третья индустриальная революция, которая нас освободит от строительства дорог, автомобилей, кораблей, самолётов и прочей ненужной в информационный век ерунды. Все это приводит к огромной безработице, которая будет только нарастать. Я сейчас говорю только про западный мир. Мир железа, бензина и асфальта на Западе уже закончился. Дальнейшие инвестиции в железо и нефть будут только убыточны. Инвестировать сейчас нужно только в информационные технологии... Западный мир обречён на изменения, поскольку его ресурсная база исчерпана. Самое смешное, что на данном этапе истории существует только одна страна, которой её ресурсная база позволяет продолжать жить в условиях «второй индустриальной революции»... Инвестировать в железо и нефть и развиваться. Такой страной является Россия. Россия не задыхается в плену ресурсного голода, а совсем даже наоборот, снабжает своими ресурсами других. Тех, кто это совершенно не ценит и стремится Россию уничтожить. У Запада нет армии, которая способна на открытую борьбу с Россией. Ни один западный военный лётчик не полетит бомбить Москву зная, что у него практически нет шансов вернуться живым. Не один капитан американского эсминца не отдаст приказ на пуск крылатых ракет, зная, что его корабль будет уничтожен ответным ударом. Американцы не будут умирать за Родину, за Родину они могут только безнаказанно убивать. Самый лучший вариант для Америки — натравить русских друг на друга, как на Украине. Однако здесь Американцы попали в ловушку собственной пропаганды. Каким-то образом они смогли убедить себя, что на Украине проживают 10% русских. На самом деле там 10% украинцев. Я делю нации не по пятой графе, а по языку, на котором нация разговаривает. До недавнего времени между Западом и Россией существовал некий симбиоз — Запад постепенно переходил на новый технологический уклад с полной перестройкой общества. Эта перестройка сопровождается ростом государственного долга, поскольку либеральное государство обязано поддерживать своих граждан лишившихся работы. Россия, продавая свои ресурсы в обмен на технологии, помогала чем могла перестройке западного общества. Однако Запад такой симбиоз не устраивал. Россию решено принести в жертву, для того чтобы технологический уклад второй индустриальной революции (железо — уголь — нефть) еще какое-то время просуществовал на Западе. Россия и её лидеры подвергается демонизации. С демонами нужно бороться. Проблема состоит только в том, что русские, в отличии от американцев, ЛЮБЯТ умирать за свою Родину. У русских это заложено в крови. В Европе только два народа обладали таким генетическим наследием — любовью умирать за свою Родину. Русские и Немцы. Немцев, которые были согласны умереть за свою Родину мы перебили в Великую Отечественную Войну. У немцев уже другая генетика... А у русских она до сих пор та же самая. Русские — единственный народ в Европе, который будет счастлив сражаясь за свою Родину. К тому же так сложилось, что только русские в Европе обладают современным оружием, которое способно принести победу для русских или смерть для всех. Симбиоз между Западом и Россией нарушен. Не Россия его нарушила. Россия потратила огромные средства для того чтобы направить свою ресурсную базу на Запад. Россия честно хотела стать частью Запада, однако Западу российские ресурсы на пользу не пошли. Он стал только более агрессивным. Теперь начался процесс отсоединения России от Запада. Россия может продолжать идти по пути развития «железо — уголь — нефть», запад уже не может. У Запада был шанс закончить перестройку своего технологического уклада при помощи России, однако он предпочёл пойти по пути конфронтации. Это приведёт Запад к гибели в течении нескольких лет. Причём он сдохнет совершенно самостоятельно. Без участия русского оружия. Русским достаточно замкнуть свою ресурсную базу на собственную экономику... О чём я уже пишу десять лет!