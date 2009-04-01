Зачем Хрущёв отдал Крым.

С временно оккупированной бандеровцами территории Малой Руси приходят противоречивые сведения с точностью до ста процентов состоящих из дезинформации. Известно только, что бизнес останавливается, милиция на работу выходит нехотя, а Хунта на полную мощность включила печатный станок для того чтобы выдавать зарплаты и пенсии. Судьба независимой Украины меня уже мало интересует. Сценариев развития ситуации может быть масса. В лучшем случае она войдёт в ЕС, в худшем случае превратится в Дикое поле. В последнее время меня почему-то больше занимал другой вопрос. Почему Хрущев отдал Крым Украине? Конечно, если быть нормальным человеком, то можно удовлетвориться официальными объяснениями и особо себе мозги не компостировать. Ну посчитали в ЦК КПСС, что Крым географически произрастает из Херсонщины, да и решили передать Крым Украине в 1954 году потому-что типа вечная дружба у нас и прочие нерушимые вещи между двумя славянскими народами. Однако, вечная дружба и географическое расположение всё-таки не даёт объяснение на вопрос зачем Хрущеву нужно было передать Крым под юрисдикцию Украины. Хрущев, конечно был дурак и щирый украинец, но для передачи Крыма из состава России в состав Украины у него должны были быть причины почище, чем вечная дружба. Большинство украинских историков, если их можно назвать столь высоким званием, сходятся на том, что передача Крыма Украине состоялась исключительно по экономическим причинам. Википедия по этому поводу утверждает, что «передача оказалась вынужденной мерой из-за тяжелейшей экономической ситуации на полуострове, вызванной послевоенной разрухой и нехваткой рабочей силы после депортации крымских татар, а переселенцы из российских регионов не имели навыков ведения хозяйства в степных зонах Крыма.» Если следовать мнению украинских историков, Крым передали Украине для того, чтобы Украина смогла восстановить его после войны при помощи своих людских ресурсов, потому что переселенцы из России это сделать не смогли. Какие выводы из этого можно сделать? Что Крым это Украинская территория естественно. Проблема однако состоит в том, что историки они на то и историки для того чтобы оправдывать политику той руководящей силы, которой они служат, а не для того чтобы искать правду. Я же пытаюсь понять истинную причину передачи Крыма Украине. Если дело только в том, что нужно было перевезти несколько десятков тысяч украинцев в Крым, для его восстановления, то это не причина передавать Крым Украине. Для коммунистической власти, которая вывезла из Крыма татар, не представляло никакого труда завести в Крым украинцев, а потом при желании вывезти их оттуда. Явно, что точка зрения украинских псевдо-историков не старается найти реальную причину передачи Крыма, а пытается оправдать его владение (до недавних пор) Украиной. Истинной причиной передачи Крыма Украине была борьба за власть в Кремле. 1 марта 1953 года умирает Сталин. 26 июня 1953 года арестован Лаврентий Берия. 23 декабря 1953 года расстрел Берии и его «сообщников». 25 января 1954 года Президиум ЦК КПСС утвердил проект указа о передаче Крыма Украине. Первый секретарь Крымского обкома ВКП(б) Павел Титов снят с должности. 19 февраля 1954 года указ о передаче Крыма Украине. 31 марта 1954 года Хрущев подверг критике докладную записку адмирала Кузнецова о развитии флота. 8 декабря 1955 года адмирал Кузнецов снят с должности главкома ВМФ при содействии Министра обороны Георгия Жукова, который был непосредственным исполнителем ареста Лаврентия Берии. Из этой небольшой цепочки событий, при желании можно выстроить цепь умозаключений. Ну скажите мне, кто будет думать о том как лучше восстановить КРЫМ в составе Украины или в составе России в то время, когда в стране идёт ожесточённая борьба за власть после смерти Сталина. Не говоря уже о том, что не только Украина не восстанавливала Крым, но и сама она была восстановлена исключительно благодаря помощи Российской Федерации. После смерти Сталина у власти в Стране остались Берия, Хрущев и Маленков. Занимая должность первого секретаря Московского обкома ВКП(б), Хрущев контролировал власть в столице. Незадолго до смерти Сталина Маленков уничтожил любую возможную попытку захвата власти Ленинградским обкомом ВКП(б) проведя там показательную чистку — так называемое Ленинградское дело. Жуков и армия поддерживали Хрущёва, Берия управлял силовиками. Флот оставался нейтральным. Судя по всему передача Крыма Украине нужна была Хрущеву для того, чтобы сменить там партийную элиту с нелояльной Хрущеву российской на лояльную украинскую. Почему Крым? Крым был Сталинским плацдармом по подчинению Турции с целью захвата проливов в Средиземное Море. Сразу после победы во второй мировой войне Сталин начал предъявлять территориальные претензии к Турции и добиваться возможности разместить Военно-Морскую базу в проливах. С этой целью Крым был сильно милитаризован и началась ускоренная программа по строительству линкоров типа «Сталинград» и наращивание потенциала морской пехоты. Интересным фактом является то, что перед тем как сослать Жукова командавать Одесским Военным округом, Сталин выделил Крым и часть Украины в отдельный военный округ - Таврический, для того чтобы не давать своему опальному наполеончику слишком много возможностей по захвату власти. Поскольку Черноморский флот готовили для рывка в Средиземное море, ни руководство Черноморского Флота, ни партийное руководство Крыма не было лояльно к Хрущёву, которому этот рывок был не нужен. Если хорошо подумать, то милитаризированный Крым держал под контролем и Украину, и Юг России и Кавказ. Простейшим способом заменить нелояльное русское руководство Крыма была передача Крыма под юрисдикцию Украины. Украинская элита была лояльна к Хрущеву. Крейсера и Линкоры пошли под нож. Морская пехота была уничтожена. То, что в Ленинграде и Москве было осуществлено при помощи расстрелов, в Крыму повторили простым росчерком пера.