Реверс Системы.

Я в течении нескольких дней анализировал ситуацию сложившуюся вокруг Украины и пришел к выводу, что глобальный порядок поменялся всерьез и надолго. Я анализировал огромное количество источников информации, которые невозможно систематизировать или представить в виде графиков, это скорей общее ощущение, а не какой-либо реальный факт. Баланс сил в мире давно поменялся, но осознать это без реальной конфронтации, способной поставить мир на грань мировой войны, видимо не получается. Собственно, я всегда верил в то, что Россия может, но не хочет. Сейчас я понимаю, что Россия и хочет и может. Уже понятно, что мировой порядок, сложившийся после второй мировой войны, рухнул. Россия не участвовала в его разрушении. Америка, потеряв всякое чувство меры, сама заложила многочисленные противотанковые мины под остатки мирового порядка, уверенно доказав всем, что в этом мире существует только право сильного. Над поведением Американской правящей элиты теперь откровенно смеются сами Американцы. Не все конечно, но критическая масса смеющихся американцев уже сравнима по критической массе с смеющимися советскими людьми образца конца восьмидесятых. Как известно самое разрушительное оружие на земле это смех. Со смехом советские люди развалили свою опостылевшую империю. Со смехом избавились от нахлебников в лице бывшего социалистического лагеря. Со смехом отделили от себя Украину. Все это проходило без сожаления со стороны русских. Такой реакции, как позволяют себе сейчас украинцы, по отношению к аннексии Крыма, я даже представить себе не могу у бывших советских людей. Да забирайте себе на здоровье этот геморрой, говорили советские люди, когда им с экранов телевизоров твердили о том, что от империи отвалился очередной кусок. Паника Американского руководства состоит не в том, что тиран Путин аннексировал Крым. Ведь разговоры о том, что в Крыму будет проведен референдум о присоединении к России под дулами автоматов мягко говоря глупы. Паника Американского руководства состоит в том, что референдум в Крыму реально отображает процессы изменения человеческого сознания. Путинские вежливые люди находятся в Крыму не для того чтобы запугать население и принудить его к согласию на аннексию. Вежливые люди находятся там для того, чтобы предотвратить реальное запугивание исходящее от про-западно ориентированных нацистов. Ведь если бы было все так просто, как об этом говорит Керри или Меркель - ввели войска, запугали людей и провели референдум, то почему не ввести войска в Польшу и заставить ее присоединится к России? Неужели НАТО этому хоть как нибудь может помешать? Чисто теоретически может конечно, практически нет. Однако Польша пока не готова к таким референдумам, а Крым готов. А если Крым готов, то относительно скоро в историческом плане может случиться, что и Польша к этому будет готова. Вот что начали понимать наши, так называемые, партнёры. Вот что их пугает. Они теперь находятся в состоянии развала империи. И это не слова. Немцы откровенно смеются в лицо канцлера Меркель, то же самое происходит в Великобритании, где настоящие интеллигенты, а не говно нации, как в России, ставят вопросы своему правительству, почему это самое правительство открыто поддерживает фашизм в сердце Европы. И никакая машина пропаганды уже не может помешать свободному перемещению информации. Люди смотрят телевизор и видят, как беркутовцы расстреливают мирных демонстрантов, а потом идут на ю-тюб и видят совершенно обратное. В общем в этом мире что-то явно поменялось. Похоже начинается реверс системы. Вот что пугает хозяев этого мира. Конечно я прекрасно понимаю, что на смену одним хозяевам придут другие и, что холопу пофиг под каким хозяином сидеть, однако наблюдать за всей этой вознёй удивительно забавно. А всё почему? Да меру нужно знать и жить дружно. «Русские долго запрягают, зато быстро ездят».