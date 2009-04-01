Крым и Методы Зачистки Политической Поляны.

Официальная Америка ведет себя странно и даже не старается прикрывать свою собственную ложь. Общественное мнение, уставшее от примитивных подходов, откровенно начинает называть то, что происходит сейчас на Украине, нео-колониализмом. Украинцы правда думают, что «Америка с ними», однако Америка никогда не бывает с кем-то. Это вы с Америкой, а не она с вами. Украинцы, особенно русскоязычные, выступающие против действий России, должны понимать, что в сегодняшней ситуации они откровенно занимаются коллаборационизмом о котором очень скоро пожалеют. Собственно уже жалеют, потому что уровень жизни в свете последних соглашений с МВФ должен упасть процентов на сорок. Основная задача Американцев в данный момент - сфокусировать внимание мировой общественности на агрессоре Путине, в то время как киевские революционеры зачищают политическую поляну Украины от про-российских политиков. Однако, как я сказал, у так называемой мировой общественности очень много вопросов накопилось. Не в пример с далёкой Сирией, продвинутые Американцы и Европейцы прекрасно понимают, что происходит на Украине и то, что революции не могут происходить постоянно в течении двадцати четырёх лет независимости, тем более, что все выборы на Украине происходили открыто и под наблюдением иностранных представителей. Не смотря на то, что «февральская» революция произошла довольно давно, никто не спешит объявлять о новых выборах, хотя именно это событие было бы наиболее логичным в данной ситуации. Обычно первым делом после "революции" назначают новые выборы, а не мобилизацию. Дело в том, что Американцы прекрасно знают, что на этих выборах победит про-российский политик, который под звук фанфар получит Крым обратно от Путина, как знак вечной дружбы, как это и было записано в договоре передачи Крыма Украине, а потом подтверждено в большом договоре о дружбе между Россией и Украиной. Согласитесь, для мировой общественности будет непонятно если после русофобской революции в Киеве к власти на Украине снова придёт про-российский политик. Такой финт ушами даже для подготовленной мировой общественности будет не понятен. В тот момент, когда Обама всеми силами пытается сфокусировать внимание на незаконной аннексии Крыма и незаконности будущего референдума об его отделении, геополитическая реальность говорит о том, что Украинцы большинством голосов проголосовали бы за присоединение всей Украины к России, а не только Крыма, если бы им была дана такая возможность и пропагандистская машина Вашингтона остановилась хотя бы на недельку. Факт состоит в том, что свободные выборы будут объявлены только тогда, когда галичане зачистят политическую поляну Украины от про-российских политиков, а потом западные спецслужбы зачистят ту же самую поляну от самих галичан. План прост - привести к власти умеренных прозападных политиков, которые откроют внутренний рынок Украины для Евросоюза, как это предполагалось сделать первоначально при подписании договора об ассоциации. Ни нацисты, ни про-российские политики, Америке не нужны. Эта революция должна раз и навсегда оторвать Украину от России, оставив ее очень медленно вымирать на территории, которая очень скоро будет засажена ГМО сельхоз-культурами и с раскуроченными недрами после ударной добычи сланцевого газа и нефти на радость Европе и на полный экологический писец украинцам. Минимум, что может сделать Россия, для своей собственной безопасности, это заложить мину замедленного действия в виде непризнанной республики Крым, для того чтобы закрыть Украине путь в НАТО. Революция в Киеве носит яркий нео-колониальный оттенок. Дело в том, что торговый дефицит Европы по отношению к России резко отрицательный. Украина несколько скрашивает отрицательное сальдо Европы, поскольку сама имеет торговый дефицит по отношению к Европе. Если бы Украина присоединилась к таможенному союзу, то торговый дефицит Европы резко бы увеличился, а это чревато революциями для самой Европы. Ставки были высоки как никогда. Проблема однако в том, что таможенные союзы нельзя строить исключительно на договоре о намерениях четырех диктаторов. Я всегда об этом говорил и указывал на опасность таких союзов. Уж слишком хлипок базис для подобных соглашений. События на Украине показали, что я был прав. Россия приобрела Крым надолго. Крым это что-то типа новых Курильских островов, которые мешают сотрудничеству Японии и России вот уже семьдесят лет. С одной стороны это груда камней, с ползающими по ним крабами, которые типа имеют какую-то стоимость в валюте, а с другой стороны, это надуманная проблема северных территорий, которая гарантирует,что Россия и Япония никогда не найдут общий язык в вопросе нового передела мира. Однако, если посмотреть на проблему Крыма в сфере сегодняшних интересов российской безопасности, то непризнанный никем Крым является для России гарантией, что Украина не вступит в НАТО. Как известно странам, имеющим территориальный спор, вход в НАТО запрещен. Исключение делается только если обе страны, имеющие территориальные претензии к друг-другу, являются действующими членами НАТО. Напоминаю Украинцам, Крым был ваш до тех пор пока вы с Россией. Горсть ничего не значащих в современном мире камней, усердно политой русской кровью, переданные вам на условиях вечной дружбы, что на современном этапе истории более не является реальностью. Соответствующие ссылки на вечную дружбу имеются во всех международных договорах о статусе Крыма. Будет дружба, будет вам Крым. Галицких парней, которых использовали как основную боевую силу в революции, уже слили. Никто их на западе всерьез как политическую силу не принимает, а это очень большая ошибка западных спецслужб. Еше пару дней назад во всех средствах западной массовой информации пестрели их трезубы на аватарках. Они были центром внимания обсуждений наказания плохой России и помощи революционному народу. Потом из госдепа пришла отмашка и все форумы были очищены от коричневой заразы. Зная хорошо галичан, я думаю, это не прошло у них незамеченным. Понятно, что Америка не будет проводить во власть нацистов. Это сильно подпортит имидж мирового лидера. Одно дело послать в огонь украинского националиста против клятых москалей и совсем другое отдать ему власть. На Украине так было уже не раз. Австрия и Германия использовали националистов в своих целях, заранее обещая им то, что никогда и не собирались давать. В госдепе еще до того, как революция свершилась, лежали три запечатанные папки, которые нужно было вскрыть при достижении определенного события. Названия у папок были такие - «Мирные Протесты», «Почта-Телеграф-Телефон», «Делёж власти». В папке «Делёж власти» первым пунктом значятся аресты, убийства или принуждение к эмиграции всех про-русских политиков, затем роспуск всех ультранациональных движений с дискредитацией и уголовным преследованием их лидеров и наконец свободные выборы. Галичане чистят москалей, иностранные спецслужбы чистят галичан. И вот здесь похоже американцы наступят на те же грабли, что и многие специалисты по использованию галицких парней в другие этапы истории Украины. Галичанам никому и никогда долго пудрить голову не удавалось. Идеология национал-социализма находиться под контролем не может. Лозунг «Америка с нами», очень быстро может смениться на «Смерть Пиндосам». То, что реализация плана изолирования нацистов уже началась, видно по тому, что начались всевозможные утечки информации из разнообразных второстепенных источников. Скандал с эстонским министром иностранных дел, который высказал предположение, что к расстрелам демонстрантов и Беркута имеют отношение одни и те же люди - первая ласточка чистки рядов революционеров. Вопрос только в том, кто в конце-концов кого зачистит. Зачистка исламских террористов, которых ЦРУ готовила для зачистки Афганистана, как мы знаем идет до сих пор с переменным успехом. Теперь о самом наболевшем. Америка устроила России революцию в дружественной России стране и теперь же еще и санкциями грозит. Любые санкции приведут к снятию России с долларовой иглы и возрождению её индустриального комплекса. Это запад уже проходил несколько раз. Первый раз, когда санкции были объявлены в середине девятнадцатого века, после крымской войны, что в итоге привело к резкому подъему отечественной промышленности. Второй раз, после большевистской революции, когда санкции привели к тому, что Россия стала мощной индустриальной страной. Грозить санкциями стране, которая занимает одну шестую часть суши и которая может ввезти миллионы рабов из сопредельных государств для работы на её заводах, может только сумасшедший. Никаких санкций не будет, кроме символических. В вопросе о санкциях немаловажным фактором также является то, что Американцам так и не удалось убедить ООН, что Россия является агрессором. Факты, на которые указывают американцы, легко оспариваются Россией, которая апеллирует к тому, что у Украины нет легитимного правительства. Поэтому осуждения России в ООН ждать не приходиться. Как я много раз говорил, Россия не делает ничего нелегального. Путин конечно врет, что в Крыму нет российских военнослужащих, но ведь Обама тоже врет, когда говорит, что революция в Киеве и штурмы правительственных зданий были осуществлены революционным народом, а не сотрудниками спецслужб Североатлантического Альянса.