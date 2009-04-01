Почти как в 1917-ом. Демократическая Февральская Революция

Пока Путин продолжает сдерживать крымское казачество от похода на Киев, походу изолировав кучу всякого стреляющего и взрывоопасного железа от попадания в мозолистые казацкие руки, в революционную столицу приехал рупор флагмана свободного мира, для того чтобы дать Временному Правительству взаймы денег на сегодняшние расходы, которые придется отдавать тем же крымчанам, зарабатывающим на руссо-туристо, доводя их местной водкой и проститутками до полной потери облико-морале в разгар туристического сезона. Американские рынки, вздрогнувшие было от предчувствия скорого начала третьей мировой войны, сегодня отыграли все обратно, после того как американские СМИ сообщили о победе над Путинскими танковыми полчищами, которые были загнаны обратно в казармы, испугавшись силы мировых демократий. Зомбированные теле-матрицей укры немного успокоились, когда им показали отмобилизованные новой властью войска, марширующие по майдану в количестве ста человек, торжественно исполняющими гимн Украины. Новая власть, пока еще не решила стоит ли ей прямо сейчас идти на приступ Турецкого вала или лучше подождать до весны. Время вещь не критическая в таких вещах, тем более что Путин практически побеждён и вроде как не собирается спускать крымских козаков с цепи. Следовательно маршировкам украинских сичовых стрельцов и хоровому пенью под рев боевых бандур на майдане пока ничего не угрожает. Путин занял какую-то странную позицию, которая явно подрывает авторитет этого кровавого тирана. С одной стороны от него кровопролитиев ждали и очень этого даже боялись некоторые сорокалетние одинокие девушки с детьми призывного возраста, проживающие в украинской степи от Жмеринки до Одессы, а с другой стороны он вроде как бы еще никого не убил, что дает надежду, что война будет не самой кровопролитной, однако, как я уже сказал, образ кровавого тирана сильно подпорчен и Путина уже почти никто не боится. Уверовавшие в свою силу укры, к которым приехал высокий гость из самого Вашингтонска, раздумали на время отменять многоязычие в своей одноязычной стране, дабы не давать повода кровавому Путину ввести танки и чтобы никто не засомневался в их демократичности укры всеми силами стараются рассказать о том какие они миролюбивые и что без революции никак нельзя было обойтись в этот раз, потому что больше не было мочи терпеть банду клептократов, которую навязала им Россия. Самое популярное слово сейчас на Украине это "Россия", как ни странно это звучит. Слово "Россия" укры повторяют в день ровно в десять раз чаще, чем слово "Украина" . Россия опять во всем виновата, хотя казалось бы в этот раз Россия так старалась, чтобы не подать и тени сомнения в своей незаинтересованности, что только самые свидомые и упёртые укры смогли догадаться об очередной её вине и рассказать об этом всему миру. Чем все кончится пока неизвестно. Укры пока не решили, что делать дальше. Видимо скоро нужно будет что-то непременно делать, однако пока они об этом не думают, чтобы не портить себе кайф. Многие укры уже стали забывать о том, что послужило толчком к революции и какие были ее первоначальные цели, однако каждый свидомый укр понимает в душе, что это все придумал Путин, чтобы забрать Крым. О том, почему Путин ждал последние пятнадцать лет и не начинал обычной рутинной процедуры в ООН по статусу республики Крым, как ему многие советовали, для того чтобы без всяких танков и революций запросто провести референдум на законных основаниях, как это делают все народы мира, когда им сильно хочется отделиться, Укры ответа не знают. Очевидно кровожадный Путин всегда так делает. «Вот только посмотрите», говорят Укры, «что Путин сделал в Южной Осетии и в Приднестровье. Тоже самое он сделает и в Крыму». Укров нисколько не обескураживает тот факт, что тогда, когда в Приднестровье и Южной Осетии начался гражданский конфликт, сам Путин мирно вкалывал таксистом в Северной Столице и никакого отношения к началу этих конфликтов не имел. Большое количество интеллигентных русскоязычных укров, для которых бандеровцы давно приготовили уютные печи и острые ножики для вскрытия внутренних органов, продолжают заниматься проституцией мозга, разглагольствуя на темы свободы и демократии и всеобщей братской любви всех без исключения борцов за свободу уютненького государства, примостившегося на берегу самого Чёрного моря. История разных революций и последующего кровавого дележа после них, их нисколько не занимает. Они просто уверены, что раз на Украине нет Ленина с большевиками, как в семнадцатом году, то им ничего не угрожает. Ведь тогда, в семнадцатом, плохой Ленин пришел и все испортил. Если бы его не было, то их почти мирная демократическая февральская революция, обязательно бы закончилась полным оргазмом демократии и всеобщей любви. Интеллигентные русскоязычные укры были активными участниками революции против Банды клептократов. Они почему-то убеждены, что гражданская война в их государстве невозможна, поскольку вокруг живут такие милые люди разных национальностей. У русскоязычных интеллигентных укров всегда, как пример миролюбивости, находится какой-нибудь знакомый интеллигентный украиноязычный укр, проживающий на Галичине, который по их утверждению НИКОГДА не возьмёт в руки оружие. Ни один из их знакомых НИКОГДА не способен начать братоубийственную войну. Интеллигентные русскоязычные укры могут повторять это НИКОГДА часами, как бы убеждая себя в том, что всё на самом деле не так плохо. Почему-то наличие знакомых и друзей в разных национальных слоях Украины убеждает интеллигентных рускоязычных укров, что всеобщая кровавая баня невозможна, потому что они просто себе не могут представить, как их сосед по лестничной клетке, какой-нибудь милый сантехник родом из Ивано-Франковска, вдруг придёт им резать глотки ни с того, ни с сего. Ну не может такая милая Украина с такими милыми людьми кругом, вдруг подняться друг на друга. Этим интеллигентным русскоязычным украм даже в голову не приходит, что гражданская война не начинается тогда, когда как по свистку все русские и украинцы вдруг взяли в руки оружие и начали убивать друг-друга. Гражданская война начинается тогда, когда в милый, почти средневековый город, в котором живёт миллион хороших людей, вдруг приезжают две банды отморозков с автоматами и взрывчаткой, а на следующий день от этого милого города остается гора трупов и тлеющие головешки.