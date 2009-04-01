Смешные эти галичане. Сначала отменяют закон о государственных языках, потом, когда им дают отмашку из Вашингтона, делают вид, что уже не отменяют этот закон, как будто это может изменить двадцати-четырёхлетнее ежедневное насилие над русским языком на территории Украины. Теперь некоторые галичане вообще заговорили о том, что украинцы это дву-язычная нация. Что мол, не смогут нас москали по языковому признаку расколоть на две половины. Ну так идите до конца, горе-идеологи. Кто вам сказал что Украинцы дву-язычная нация? Может скорей это русские дву-язычны? Или трёх-язычны, если считать с белорусами? Или четырёх-язычны? Или пяти? Русских диалектов много. С самого начала вопрос языка на Украине был основным. Украинские идеологи прекрасно понимали, что проект-Украина невозможен без украинизации русскоязычного населения. Однако простым переводом языка обучения в школах и ВУЗ-ах с русского на украинский дело поправить было нельзя. Проблема украинизации не в том, что русские не хотят разговаривать на украинском, а в том, что украинский язык не используется в массовой культуре, кино, литературе и прочих информационных источниках, настолько же часто, как русский язык. Можно приказать изучать математику на украинском языке. К сожалению приказать писать интересные книги на украинском языке нельзя. Их нужно либо писать, либо переводить. И всё равно народ будет стремиться к первоисточнику. Поскольку Россия создаёт раз в сто больше культурного контента (не смог подобрать не английский термин), чем Украина, то украинский язык оказался обречён в так называемом дву-язычном государстве. Ну никак не срабатывает проект-Украина. У меня есть теория, что при свободной конкуренции культур побеждает сильнейшая культура (конечно, если ей силой не заткнуть глотку). И тут, связывая две разноговорящие части одного русского народа в единый западный проект-Украина, оказалось, что этот проект не работает как задумывали архитекторы. Сильнейшая культура побеждает. А раз так, тогда нужно припудрить всё ненавистью. Однако это тоже всё пустое. Ненависть прежде всего вредит самому носителю ненависти. Кстати, многие русские идеологи часто используют термин славянские народы. Я это понятие отвергаю. Мы либо один народ, русский, либо разные народы. Славянизм нас не связывает никаким образом. Либо русские, либо никакие. Связал ли германизм два германских народа — британцев и немцев? Или развёл по обе стороны баррикад? Нужно либо искать общность, либо разойтись навсегда. И последнее. Если русский сепаратизм на Украине победит, можно считать, что мы разошлись навсегда. Не страшно конечно, однако процесс деления может быть бесконечен.