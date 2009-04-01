Моя точка зрения.

Тяжелая машина пропаганды Западного мира опять обещает украинцам тонны золота и райскую жизнь на блюдечке. Вот только отбейтесь от злобной империи и мы вам сразу же выделим помощь. Многие Американцы с которыми я общаюсь в повседневной жизни просто уверены, что Америка шлёт деньги Украине, а та сразу перечисляет эти деньги Кремлю в уплату за газ. Ирония данной ситуации заключается в том, что сказка остаётся сказкой и никогда не материализуется. Морковка, подвязанная за верёвочку, навсегда останется верёвкой, подвязанной за веревочку. Но что об этом говорить. Вопрос Американцам и Европейцам — где вы были последние двадцать четыре года? Почему ваши обещания никогда не исполнялись? Почему Украина так и не стала частью свободного мира и Европы? Где те миллиарды долларов помощи, которые вы обещали, но так и не дали? Где открытые границы для украинских товаров? Где обещанная модернизация промышленности? Где всё это во что лично я верил ровно двадцать четыре года назад? Вы все это время ждали пока Украина подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом? Сейчас украинская пропаганда-машинен опять заполнена обещаниями золотых гор, расчитанных на новое поколение дурачья. Только отбейтесь от Путина и вам сразу станет хорошо. Как я узнаю этот приём, который был использован в 1991 году, для того чтобы оторвать Украину от России. Последствия этого отрыва — 15 миллионов трупов. Я не преувеличиваю. 54 миллиона населения на Украине было в 1991 году. За двадцать четыре года на Украину въехало несколько миллионов мигрантов. Сейчас население 44 миллиона. Через два года будет 34 миллиона и то, если Россия сможет поставить под контроль ситуацию в этой псевдо-стране. А если какая-нибудь экстремистская сволочь сможет пронести украденную с военного склада взрывчатку на атомную электростанцию или на Одесский аммиачный завод, то будет еще меньше. Русским большое спасибо за терпимость. С таким потоком информационно говна столкнуться, в то время, когда всё держится исключительно за счёт экономики России в этой полу-стране и сохранять выдержку и трезвую голову. Американцы бы давно нафиг всё разбомбили и сказали бы что всё так и было. Главное, что бы оружие не досталось экстремистам. Планомерно берите под контроль бывшие украинские гарнизоны и военные склады, где давно уже никого нет. Отслеживайте ситуацию с ядерными реакторами. Сведите контакты с Западом до минимального уровня — разговаривать не с кем. Их задача устроить очередную Сирию или Ливию прямо в сердце России и они этого даже не скрывают. Зомбированные граждане Украины способны на многое. Однако я тоже не скрываю, что в долгосрочной перспективе я не верю в выживание России. Врать не буду. Не верю. Уж очень многое нужно сделать для того чтобы выжить. Нужно сначала самим избавиться от неистребимого желания чувствовать себя выше других. Нужно научиться перестать делить нацию на врагов и друзей. Быть выше мелочных обид и мелких отличий. В этом заключается мудрость. Только мудрая нация может выжить в этом агрессивном мире. Только нация способная извиниться за свои ошибки и забыть ошибки своих братьев может выжить в мире, где господствует закон «Разделяй и Властвуй». Мы все должны стать взрослей и мудрей. Если хоть один солдат на Украине позволит себе повести себя как москаль-великорос, несущий цивилизацию малороссам, считайте, что великое дело возрождения проиграно. Я уже не говорю о сознательных провокациях. Помимо психологического взросления нужно наконец отсоединить себя от «гидры финансового капитализма». Россия самодостаточная цивилизация. Чем раньше она закроет свои границы от всех этих советчиков и провокаторов — тем раньше она возродит собственную экономику. Воссоздайте золотой рубль или установите твёрдые цены на основные виды товаров на время переходного периода. Запретите кабальные законы, защищающие так называемую интеллектуальную собственность. Нет такой собственности. Вся интеллектуальная собственность принадлежит всему человечеству. Копируйте достижения человечества смело, не обращая внимания на окрики владельцев интеллектуальной собственности, которым эта собственность принадлежит только потому, что они её смогли купить за копейки у тех людей, которые это всё изобрели. Идите вперёд в науке и технике не страшась заимствований. Создайте синтез капитализма с социализмом в условиях, где ни одна из этих двух систем не сможет доминировать. Не слушайте фанатиков, которые проповедуют исключительно социализм в пику капитализму или исключительно капитализм. Всего должно быть в меру. Должна быть как частная инициатива и накопление богатства в разумных пределах, так и социальная защищённость каждого. Если вы не создадите самодостаточную экономику, вы не выживите как нация. Настало время повзрослеть по настоящему. Однако, продолжаю повторять, я в это не верю. Если бы запад не бил из пушки конфетами по нашим детям, я бы мог с уверенностью сказать, что русские победят, однако время открытого противостояния прошло, когда сразу было понятно кто враг и кто друг, люди не поумнели и продолжают верить в сказки, а сказочников на планете Земля очень много.