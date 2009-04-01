Неофициальная точка зрения.

Как Россия, так и США имеют интересы на Украине, которые они защищают как законными, так и незаконными методами. К примеру господин Янукович сорвался с места потому что за ним началась охота западных спецслужб, которые его проводили вплоть до трюма российского десантного корабля, иногда постреливая по ходу его движения. Если вы думаете, что Янукович сбежал потому что по Майдану пьяный Кличко бегал с мегафоном, то вы немного недопонимаете ситуацию на Украине. Происходит примерно следующее: Первое - Россия никогда не пойдёт на какие-либо нарушения международного законодательства. В данный момент Путин может ввести войска, окружить военные гарнизоны Украины и военные склады, взять под охрану Атомные станции и трубопроводы и сделает это потому, что то, что происходит на Украине - то есть безвластие, несёт прямую угрозу Российской безопасности. Оружие может быть захвачено экстремистами и так далее. Путин имеет массу вполне легитимных поводов ввести войска на Украину. Никто его за это не осудит. Сегодняшнее кривлянье американских лидеров не находит никакой поддержки у большинства вменяемых Американцев и не найдет понимание в ООН. Второе - Россия обязательно проведет новые выборы на Украине под наблюдением иностранных государств и к власти придут новые люди. Третье, самое печальное, эти новые люди потом начнут преследовать всёх тех людей, которыми Россия пользуется сейчас как в Крыму, так и в других восточных областях в своих интересах. Максимум на что могут рассчитывать эти люди - переезд в Россию с потерей всего, что их связывало с Украиной. Четвёртое, На Украине нет правительства. Александр Турчинов не президент. Он не контролирует ситуацию. Какое вменяемое правительство объявит мобилизацию для войны с Россией не имея для этого ни необходимых ресурсов, ни подготовленных людей. Вы вообще понимаете, что такое мобилизация? Вы хотите миллионы человек просто послать на смерть? Так они не пойдут. Это действие только подтверждает что и.о. Президента и так называемое правительство Украины не даёт себе отчёт на каком свете они находятся, а только пытаются издать как можно больше громких звуков, исполняя заказ западных спецлужб на заполнение медиа контента ужасным Путиным. Пятое, Запад никогда не выделит денег этому правительству, хотя будет продолжать обещать всяческую помощь, но мы это уже не раз проходили. Президентом страны будет тот человек, который устраивает Путина или на Украине вообще никогда более не будет президента. У Путина есть все основания для того чтобы было именно так, а не иначе. Простите, но не нужно было доводить дело до бегства Януковича. Нужно было просто дождаться легитимных выборов. Западу нужна была провокация, он её получил. Однако я вам говорю, что Запад уже проиграл, а Путин стал раза в три сильней.