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Официальная точка зрения.

     Согласно сложившейся после-военной системе безопасности ни одна страна не может аннексировать территорию другой страны. Аннексия невозможна, поэтому после-военный мир сложился как сложная система присутствия военных баз иностранных государств и сложных договоров о взаимной обороне таких как НАТО, Варшавский Договор и так далее.

     Так называемое Вторжение в Венгрию и в Чехословакию, когда там вспыхнули антиправительственные протесты, были осуществлены странами Варшавского Договора в полном соответствии с международными соглашениями.
     Как не крути, но так называемое вторжение России на Украину тоже проходит в полном соответствии с международной системой безопасности. Россия подписала договор с правительством Украины о сохранении её территориальной целостности в ответ на отказ Украины от ядерного оружия. Сейчас, когда у Украины нет правительства, Россия в полном соответствии с этим договором выполняет свои обязательства по сохранению территориальной целостности Украины. А именно территориальная целостность Украины сейчас ставится под сомнение, когда законно-избранное правительство этой страны было свергнуто.
     Общественное сознание Запада сейчас расколото. В открытую объявить Путина агрессором после того как США открыто наплевали на международную систему безопасности и поддержали Киевский переворот уже не получится, тем более, что Россия никаких международных законов не нарушает и не собирается аннексировать чужие территории.


Михаил Майоров02-03-14

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