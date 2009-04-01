Официальная точка зрения.

Согласно сложившейся после-военной системе безопасности ни одна страна не может аннексировать территорию другой страны. Аннексия невозможна, поэтому после-военный мир сложился как сложная система присутствия военных баз иностранных государств и сложных договоров о взаимной обороне таких как НАТО, Варшавский Договор и так далее. Так называемое Вторжение в Венгрию и в Чехословакию, когда там вспыхнули антиправительственные протесты, были осуществлены странами Варшавского Договора в полном соответствии с международными соглашениями. Как не крути, но так называемое вторжение России на Украину тоже проходит в полном соответствии с международной системой безопасности. Россия подписала договор с правительством Украины о сохранении её территориальной целостности в ответ на отказ Украины от ядерного оружия. Сейчас, когда у Украины нет правительства, Россия в полном соответствии с этим договором выполняет свои обязательства по сохранению территориальной целостности Украины. А именно территориальная целостность Украины сейчас ставится под сомнение, когда законно-избранное правительство этой страны было свергнуто. Общественное сознание Запада сейчас расколото. В открытую объявить Путина агрессором после того как США открыто наплевали на международную систему безопасности и поддержали Киевский переворот уже не получится, тем более, что Россия никаких международных законов не нарушает и не собирается аннексировать чужие территории.