Путин Украину сдал и это естественный ход событий для этого подонка. Кремлёвским не впервой сдавать своих. Возможность продавать нефть и газ для них намного ближе, чем возрождение России. Русских мне жаль. У них нет будущего. Есть прошлое, а будущего нет. Ни один прогноз по Украине не сбылся и не сбудется. Жалко смотреть на эти демонстрации в Одессе и Севастополе, организованные местной властной элитой. Двадцать четыре года русские сидели на жопе и тут вдруг развели политическую активность. Украинские националисты пришли к власти надолго. Все институты бывшего советского государства, которые по инерции остались от СССР, коррумпированная милиция, СБУ, органы местной власти — будут разрушены. На их месте будут созданы другие структуры, которые будут эффективно работать на благо всех граждан Украины. Я не строю иллюзий, я просто разобрался в вопросе. Никакого (велико)русского национализма нет. Никакой (велико)русской идеи и не существует. Есть миллионы вымирающих дебилов, которые по привычке смотрят в сторону Кремля и ждут пока им дадут отмашку, а Кремль отмашку не даёт. Этим дебилам нужна встряска. Феодальные претензии на Крым, не подкреплённые ничем, кроме славного прошлого, так и останутся феодальными претензиями. Идея, которую эрэфийские аналитеги пережёвывали годами, о том, что Запад Украины отделится и превратится в самостоятельное государство, просто смешна. После всех дел, попытки отделиться начали предпринимать восточные области, чем делают огромную услугу националистам. Всех сепаратистов очень легко переловить и пересажать. Да и на серьезный сепаратизм нужны стальные яйца, как у Галичан. Как я уже сказал, в сказку в Илью Муромца, который тридцать лет сидел на печи, а потом слез с неё и дал всем пиздюлей, я не верю. Если бы русские активисты захватили несколько воинских частей в Одессе или Крыму, а потом пустили бы бронированные колонны на Киев, то Янукович бы до сих пор сидел в Киеве. Так ведь не способны вы на это. И никогда не были способны. Нет национальной объединяющей идеи. А она должна быть простой и понятной. Как я уже писал неоднократно — стабильность бывает только в склепе. Если основная национальная идея эрэфии - СТАБИЛЬНОСТЬ, то вы уже все трупы. У германцев была простая и ясная идея в обе мировые войны — придёте в Париж, выебёте всех французских шлюх, выпьете всё шампанское, а потом в России получите плантации с многочисленными рабами. Если бы такая же простая идея была у русских мужиков, которых русский император послал под немецкие пулемёты в 1914 году, то Берлин был бы взят в 1915, а вожделенный Босфор в 1916-ом. Но император ничего такого решил мужичкам не обещать, поэтому мужички пошли за теми, кто в конце-концов пообещал им то, что им было действительно нужно — ЗЕМЛЮ. В 1941 году у русских была национальная идея — НАС ВСЕХ УБЬЮТ, а это очень стимулирует выживаемость. А сейчас что? Коррумпированная банда, алкаши, нарокоманы и иллюзия борьбы за мировую гегемонию? В общем, в возрождение русской идеи я не верю. Куда не плюнь, у всех какие-то «Сны Веры Павловны». Или крест георгиевский на себя нацепят, или плеткой шлюху отстегают, или красную тряпку вывесят и скрипучими старческими языками начнут жидов с фашистами ругать. Кстати, если вы думаете, что коллаборационистами были только западенцы, чеченцы и крымские татары, вы очень глубоко ошибаетесь. Русские из европейской части России были прекрасными коллаборационистами. Если бы не сибиряки, которые немцев надух не переносили, то пропала бы Россия. Простые сибирские парни спасли Россию. Где они теперь? Обрекла их Москва на вымирание. В победу глобализма и всеобщую американизацию верю!