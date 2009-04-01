Комментарий о событиях нормального русского человека.

Особенно смешно читать про "русские дружины", собирающиеся сражаться с украинцами за Крым и восточную Украину. Да вам, ребята, за РУССКУЮ территорию не с украинскими националистами сражаться надо. А с азиопской ордой, у которой "Россия не для русских". Или забыли уже, какую замечательную 282-ю "русскую" федералы СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС сочинили? По ней, ведь, НИ ОДИН Мирзоев НЕ СИДИТ, а сидят по ней ТОЛЬКО РУССКИЕ. Сейчас наше общество, в особенности люди настроенные патриотически, активно обсуждает возможность возвращения Крыма в состав России. Да, ситуация и вправду крайне благоприятная: Центрального государства на Украине считай что нет, западенцы победили и юго-восток замер в тревоге, готовясь чуть ли не к вооружённому сопротивлению новой власти, а Крымский парламент всерьёз обсуждает выход из состава Украины с последующим присоединением к России… В общем, для нас лучшей исторической возможности скорее всего просто не представиться. Вот только Кремль ни в жизнь не пойдёт на этот шаг, и возвращать Крым не станет. Скорее он даже поможет Украине его сохранить. Если чисто гипотетически РФ сейчас вмешается в украинские события и добьётся присоединения Крыма, то вместо русского региона Российские власти почти наверняка попробуют создать там очередную национальную автономию. Какую-нибудь Крымско-Татарскую республику, бесконечно сосущую дотации из федерального бюджета в целях замирения и поддержания лояльности, проводящую откровенно антирусскую политику на своей территории и с новым трижды героем Российской Федерации, условным «генерал-академиком» во главе этого региона. Почему? Да просто потому, что они всегда так делают. Стиль управления у них такой. Когда Кремлёвский бюрократ видит перед собой человека восточной внешности и мусульманского вероисповедания, у него моментально срабатывает инстинкт человечка этого всячески обласкать, дать ему щедрое финансирование и республики или автономию в придачу. Ну а если более серьёзно, то причина, почему РФ отдаст Крым татарам в случае возвращения полуострова, примерно такова: войти Крым сможет только как республика, добровольно решившая присоединиться к федерации. И как вы думаете, допустит власть русскую республику в составе РФ? Республику, которая прямо пропишет в своей конституции про русскую титульную нацию и её особые права на Крым? Да ни в жизни. Это поставит под сомнение всё существование национально-региональной системы Кремля, в рамках которой политические права дозволены только нацменам, а русским отведена роль бесправного скрепляющего цемента или клея живущих в не менее политически бесправных регионах. Если возникнет одна русская республика – другие регионы, вдохновлённые этим примером, тоже захотят переформатироваться. Ведь прав и полномочий у республиканского руководства куда больше чем у регионального. Соответственно, Кремль в мгновения ока получит бунт русских губернаторов и русских регионов. Но вот какая проблема – татар в Крыму довольно мало, а точнее слишком мало для контроля и русское большинство их очень не любит. Отдать Крым татарам оно всё-таки не решиться – ведь тогда новоприобретённая территория заполыхает в огнях русского восстания, а оно, в свою очередь, может оказаться тем яростным ветром, что разметает кремлёвский карточный домик в мгновение ока. Так что РФ Крым возвращать не станет. Именно в силу вышеописанных причин. Вернуть Крым, да и некоторые другие русские регионы может только русское национальное государство, для которого русские это не опасность или нелояльный элемент – а главная опора. О нет, от крымской проблемы наше изумительное кремлёвское руководство будет шарахаться чёрт как от ладана. Более того, если крымчане всё-таки попробуют отделиться от Украины, то РФ первая их и осудит как опасных сепаратистов и экстремистов. Бенедиктов собрался защищать русских в Украине - от фашистов-бандеровцев? А вот, что СПОКОЙНО и ОТКРЫТО говорят О РУССКИХ в МОСКВЕ: Глава московского землячества крымских татар Эрнст Кудусов публично назвал русских "потомственными рабами". Соответствующее заявление Кудусов сделал в ходе своего выступления в эфире Общественного телевидения России. Отвечая на вопрос ведущего, насколько Крым, по его мнению, политически разделён между "русскоязычной" и крымско-татарской частями населения, Кудусов заявил: "Нам придётся немножечко обратиться к истории. Во-первых, крымско-татарский народ - это коренной народ. Во-вторых, он репрессированный. То есть, в 1944 году там ни одного крымского татарина не осталось. Сталин решил уничтожить крымских татар потому, что это не раболепствующий народ, он никогда не знал рабства. А Сталин привык управлять рабами. Поэтому ему очень нравились русские - бывшие рабы, потомственные рабы. Тысячелетнее рабство, ничего тут не сделаешь". И НИКТО НЕ ДАЛ ЕМУ ПО ЯЗЫКУ. Власть РФ считает, ЧТО ОН ПРАВ? "Камрады, Путин уйдет, а русский народ останется." - Две принципиальные ошибки: 1) Путин не уйдёт. У трубы он ДО СМЕРТИ. А он ещё не очень старый. 2) Никакого русского народа больше НЕ БУДЕТ. В этом главная задача федералов, они сформулировали её АБСОЛЮТНО ОТКРЫТО, не таясь: "Россия не для русских". Пути достижения задачи: РФ состоит ТОЛЬКО из нерусских национальных республик, Русской Республики в МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РФ" - нет. В конституции РФ - русский народ НЕ УПОМИНАЕТСЯ НИ В КАКОМ КАЧЕСТВЕ. Т.е. юридически, русского народа в РФ УЖЕ НЕТ. Далее идёт ПЛАНОМЕРНОЕ заселение русской части РФ (всё, что вне нац.республик) мигрантами из Средней Азии и с Кавказа (а не с Украины и Белоруссии) С СЕМЬЯМИ (т.е. НЕ ДЛЯ РАБОТЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ). Постепенная раздача мигрантам с семьями гражданства. Привилегированный статус мигрантов, когда их отпускают с миром даже ЗА УБИЙСТВА русских. А для русских - 282-я "русская". Русский народ в РФ - ПРИГОВОРЁН. А вы ещё спрашиваете, почему русские националисты радуются победам других славянских националистов - украинских. Да потому что славяне ПОБЕДИЛИ в СОСЕДНЕЙ стране, ДО УЖАСА напугав власть РФ, ПРИГОВОРИВШУЮ РУССКИЙ НАРОД. Так что никакие ваши враки про "антимоскальские" настроения украинцев - на нас ДАВНО УЖЕ не действуют. Равно, как и грядущие базы НАТО. Потому что нам-то, русским, ВСЁ РАВНО КАЮК - И ИМЕННО ПОД ЭТОЙ КРЕМЛЁВСКОЙ ВЛАСТЬЮ. Для справки: "москаль" - это НЕ РУССКИЙ, а "ИМПЕРЕЦ", крепостной зомби кремля, строящий по его указке многонациональные империи, несущие смерть славянским народам, и русскому, и украинскому, чтоб вместо нас тут жили азиаты и кавказцы. И нам это ясно уже давно, ваша пропаганда нами уже просто НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ВСЕРЬЁЗ, как увещевания палача, чтобы ведомый на убой вёл себя хорошо и не мешал ему, палачу, работать.