О положении на Украине.

К сожалению, Россия не встала ото сна, и на обломках самовластья не написали имена лицеистов, как мечтал Пушкин в письме к Чаадаеву. Сон продолжается и продолжается вырождение русской нации, которая занимается всем чем угодно, только не собственным величием. Миллионы рабов либо молятся в сторону Кремля, где находиться их очередная икона, либо плюют на эту икону по одним им известным причинам.
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Нация разделена на хохлов, жидов, предателей, богоборцев, казаков, православных, «Единую Россию», фашистов, бульбашей, великоросов и
прочих. В центре внимания остаются над-национальные структуры, которые, вместо того чтобы строить авианесущие крейсера, проводят
олимпийские игры с человеческим лицом, для того чтобы Запад продолжал милостиво покупать нефть с газом.
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Я повторяю еще раз. На Украине происходит русская революция. Очередная революция, которая уже не раз была в России и которую уже не раз
объявляли происками Запада. Я не хочу сказать, что происков Запада нет, они как раз присутствуют во всех процессах происходящих на
территории бывшего СССР. Однако я не вижу автоматической вины Запада в том, что присутствуют его происки. В конце-концов Пётр Великий,
образ которого был центральной фигурой во время открытия олимпийских игр в Сочи, был таким же «происком Запада», как и польский королевич
Станислав, на короткое время объявленный русским царём.
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Вечная схватка Востока и Запада на просторах России не является сегодняшним изобретением. Празднуя так называемый день народного единства, как праздник освобождения от польской оккупации, Россия постоянно забывает упомянуть, что она сделала с людьми, которые изгнали поляков из Кремля. Конечно мы все знаем, что на Красной площади стоит памятник гражданину Минину и князю Пожарскому, однако почему в Нижнем Новгороде до сих пор не стоит памятник борцам за веру, которые прошли через лишения гражданских прав, казни и ссылки?
Почему мы забыли про то, как Кремль отомстил свободолюбивым гражданам Нижнего, после того, как граждане Нижнего победили «происки Запада»? Практика награждения героев-победителей у Кремля всегда была одна. Ничем она от европейских происков не отличалась. Сначала выискивались русские патриоты. Потом они посылались в мясорубку. Потом находилась причина отправить этих патриотов на казнь.
Романовы избавились от свободолюбивого влияния Нижнего Новгорода при помощи реформы патриарха Никона.
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Русские крепостные, которые победили Наполеона, вместо свободы получили Аракчеевщину.
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Большевики, верящие в то, что они несут свободу пролетариату, были перебиты Сталиным.
Украинские казаки, победившие Турцию и Польшу, были уничтожены Екатериной.
Это вехи единой русской истории.
Однако сколько можно жить в одной привычной нам исторической колее? Сколько можно считать, что Россия начинается от ворот Спасской башни? Россия бесконечна. Если бы её не разделяли на ваших и наших во все времена её истории, то весь мир уже был бы Россией.
Галичане точно такие же сумасшедшие, как в своё время были жители Нижнего Новгорода. И они намного сильней духом, чем лже-патриотическая риторика лже-великоросов. Для того чтобы стать русскими, в русском понимании русскости, им всего лишь нужно дойти до Кремля и освободить его от засевших там татар.
И пусть вас не вводит в заблуждение великосветские собрания великорусских лже-патриотов в Харькове и Крыму. Никуда эти господа не отделятся от Галичины. Если бы они действительно были патриотами, то это они бы стояли на Майдане, а не галичане. Настоящему русскому националисту намного ближе дух Львовщины, чем Путин, его нефтегазовая государственность и стабильность, которая по любому кончится большой кровью, потому что нельзя вечно подавлять стремление нации к давно залуженному величию.
Поэтому и Беркут не смог разогнать Майдан. Дело не в нерешительности Януковича. Дело в отсутствии национальной скрепляющей идеи. У галицких парней эта идея есть, у Беркута нет. Нет национальной идеи и у пиздаболов в Харькове и Крыму.
И очень хорошо, что сталинские «интернационалисты» не смогли вырезать всех галичан. Теперь у галичан есть шанс возродить русский дух и возродить Россию.
А немцы, глупые, просто не знают какую игру они затеяли. Любое нарушение статус-кво на территории России приведёт к взятию Рейхстага. Ничему история их не учит.