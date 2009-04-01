О положении на Украине.

К сожалению, Россия не встала ото сна, и на обломках самовластья не написали имена лицеистов, как мечтал Пушкин в письме к Чаадаеву. Сон продолжается и продолжается вырождение русской нации, которая занимается всем чем угодно, только не собственным величием. Миллионы рабов либо молятся в сторону Кремля, где находиться их очередная икона, либо плюют на эту икону по одним им известным причинам. Нация разделена на хохлов, жидов, предателей, богоборцев, казаков, православных, «Единую Россию», фашистов, бульбашей, великоросов и прочих. В центре внимания остаются над-национальные структуры, которые, вместо того чтобы строить авианесущие крейсера, проводят олимпийские игры с человеческим лицом, для того чтобы Запад продолжал милостиво покупать нефть с газом. Я повторяю еще раз. На Украине происходит русская революция. Очередная революция, которая уже не раз была в России и которую уже не раз объявляли происками Запада. Я не хочу сказать, что происков Запада нет, они как раз присутствуют во всех процессах происходящих на территории бывшего СССР. Однако я не вижу автоматической вины Запада в том, что присутствуют его происки. В конце-концов Пётр Великий, образ которого был центральной фигурой во время открытия олимпийских игр в Сочи, был таким же «происком Запада», как и польский королевич Станислав, на короткое время объявленный русским царём. Вечная схватка Востока и Запада на просторах России не является сегодняшним изобретением. Празднуя так называемый день народного единства, как праздник освобождения от польской оккупации, Россия постоянно забывает упомянуть, что она сделала с людьми, которые изгнали поляков из Кремля. Конечно мы все знаем, что на Красной площади стоит памятник гражданину Минину и князю Пожарскому, однако почему в Нижнем Новгороде до сих пор не стоит памятник борцам за веру, которые прошли через лишения гражданских прав, казни и ссылки? Почему мы забыли про то, как Кремль отомстил свободолюбивым гражданам Нижнего, после того, как граждане Нижнего победили «происки Запада»? Практика награждения героев-победителей у Кремля всегда была одна. Ничем она от европейских происков не отличалась. Сначала выискивались русские патриоты. Потом они посылались в мясорубку. Потом находилась причина отправить этих патриотов на казнь. Романовы избавились от свободолюбивого влияния Нижнего Новгорода при помощи реформы патриарха Никона. Русские крепостные, которые победили Наполеона, вместо свободы получили Аракчеевщину. Большевики, верящие в то, что они несут свободу пролетариату, были перебиты Сталиным. Украинские казаки, победившие Турцию и Польшу, были уничтожены Екатериной. Это вехи единой русской истории. Однако сколько можно жить в одной привычной нам исторической колее? Сколько можно считать, что Россия начинается от ворот Спасской башни? Россия бесконечна. Если бы её не разделяли на ваших и наших во все времена её истории, то весь мир уже был бы Россией. Галичане точно такие же сумасшедшие, как в своё время были жители Нижнего Новгорода. И они намного сильней духом, чем лже-патриотическая риторика лже-великоросов. Для того чтобы стать русскими, в русском понимании русскости, им всего лишь нужно дойти до Кремля и освободить его от засевших там татар. И пусть вас не вводит в заблуждение великосветские собрания великорусских лже-патриотов в Харькове и Крыму. Никуда эти господа не отделятся от Галичины. Если бы они действительно были патриотами, то это они бы стояли на Майдане, а не галичане. Настоящему русскому националисту намного ближе дух Львовщины, чем Путин, его нефтегазовая государственность и стабильность, которая по любому кончится большой кровью, потому что нельзя вечно подавлять стремление нации к давно залуженному величию. Поэтому и Беркут не смог разогнать Майдан. Дело не в нерешительности Януковича. Дело в отсутствии национальной скрепляющей идеи. У галицких парней эта идея есть, у Беркута нет. Нет национальной идеи и у пиздаболов в Харькове и Крыму. И очень хорошо, что сталинские «интернационалисты» не смогли вырезать всех галичан. Теперь у галичан есть шанс возродить русский дух и возродить Россию. А немцы, глупые, просто не знают какую игру они затеяли. Любое нарушение статус-кво на территории России приведёт к взятию Рейхстага. Ничему история их не учит.