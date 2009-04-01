Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт.

Тема гомосексуализма меня волнует очень мало, впрочем, как и тема гетеросексуализма. На девушек, обзаведшихся детьми, и их мужей, я, как человек исполнивший свой долг по полной программе, смотрю как на сумасшедших, впрочем как и на молодых людей и девушек, которые этот долг исполнять не хотят и занимаются однополой любовью. Сам я, человек не имеющий сексуальности. Не в том смысле, что я не имею сексуальной привлекательности, совсем наоборот, однако секс меня интересует меньше чем, к примеру, деньги или возможность все народного признания. Что такое гомосексуальность я узнал еще во времена СССР, когда разводил дискусов (такие амазонские рыбки) и продавал молодняк от 25 рублей штука в обеих столицах нашей бывшей Родины. Как нормальный советский ребёнок я не мог знать, что такое гомосексуальность, поскольку источников информации не было, но я смог вычислить, что она существует во время процесса размножения рыб. Дискусы очень интересные рыбки, не знаю как сейчас, но ранее они носили название королей аквариума. Для их успешного размножения лучше всего растить стайку рыбок (шесть-восемь особей) в одном аквариуме до тех пор, пока они не начнут пароваться (разбиваться на пары). Особенность поведения дискусов состоит в том, что они паруются на всю жизнь. Ухаживают за икрой, которую они откладывают на видное, но защищённое место, и потом выкармливают молодь при помощи специальных выделений своего тела, до тех пор пока мальки не смогут есть обычную пищу (аналог молока у млекопитающих). В стайке, которую растят для размножения, может оказаться разное количество особей разного пола и даже полное отсутствие какого-либо из полов. Если в стайке оказались одни самцы, то они не паруются между собой. Самки паруются с другими самками достаточно легко. Проблема здесь, что икра, отложенная такими парами, остаётся не оплодотворённой, однако спарованные самки дискуса будут ухаживать за этой икрой до тех пор пока они не поймут, что икра мертва. У меня было много нормальных пар, которые сжирали свою оплодотворённую икру после спаривания и много гомосексуальных пар, которые ухаживали за неоплодотворённой икрой. Я держал и тех и других. Фокус состоял в том, что я забирал хорошую икру у плохих гетеросексуальных родителей и отдавал её (подменял) гомосексуальной паре, которая хорошо выхаживала икру и мальков. Конечно не все гомосексуальные пары делали это хорошо и это было скорей исключение из правил, а не правило. Однако отношение к гомосексуальности у меня заложилось еще с четырнадцати лет, когда я еще не знал даже самого этого термина и не знал, что подобное может происходить в человеческих отношениях. Как вы уже поняли, отношение у меня нейтральное. В отличии от патриарха РПЦ я не считаю, что гомосексуальные браки способны обрушить человеческую цивилизацию. Гомосексуалиста превратить в гетеросексуала так же трудно, как превратить гетеросексуала в гомосексуалиста при помощи гомосексуальной пропаганды. Со времени принятия закона о запрете гомосексуальной пропаганды огромное количество патриотически настроенных авторов интернета давали прогнозы, что злобный запад пришлёт на зимнюю олимпиаду массу ЛГБТ активистов, для того чтобы подразнить товарища Путина... Ни один прогноз не сбылся. Самое смешное, что отсутствие ЛГБТ активистов возместила команда России, которая на церемонии открытия вышла на арену стадиона под песню лесбийского дуэта «Тату», «Нас не догонишь»... Вот уж и вправду, «заставь дурака богу молиться»... Впрочем то, что команда России была единственной, кто хоть каким-то образом пропагандировал гомосексуализм на открытии Олимпиады, видимо не заметил никто, кроме меня.