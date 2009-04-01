Вечный Спор Консерватора с Либералом.

В великом романе Александра Дюма, «Три Мушкетёра», среди многих интересных моментов, которые скрыты от недалёких людей умением гениального рассказчика доносить как философские мысли, так и развлекательный сюжет, есть рассказ Гримо, лакея господина Атоса, об его отце, который во времена религиозных войн изобрёл себе смешанную веру, для того чтобы иметь возможность грабить и убивать как католиков, так и протестантов. Судьба этого удивительного (по словам д'Артаньяна) человека в конце-концов кончилась трагически. Однажды он встретился с католиком и гугенотом, которых он до этого ограбил. Католик и гугенот объединились и повесили отца Гримо на самом высоком дереве, которое было поблизости. История правда на этом не закончилась. У Гримо-отца было два сына, которых он воспитал в разных религиях. Гримо, как католик, отмстил за отца, убив гугенота, участвовавшего в казни родителя, а брат Гримо (имя которого нам неизвестно), засел на пути, где проходил католик, и убил его с чистым сердцем, поскольку сам был гугенотом. Это предприятие никогда бы не стало возможным, если бы отец Гримо не был бы таким предусмотрительным и не воспитал своих сыновей в разных религиях. Именно поэтому д'Артаньян назвал отца Гримо великим человеком. Философия этого сюжетца Александра Дюма вам станет понятна по мере развития моего сюжета. Для начала я бы хотел сказать две вещи: Что такое «град разделённый» Александр Дюма знал не понаслышке. Рождённый метисом на Гаити, от француза и бывшей чёрной рабыни, во время негритянской революции, тогда, когда негры вырезали всех французов на острове, Александр Дюма нёс это сознание в себе на генетическом уровне и это отразилось на его творчестве. Второе, посмотрев сериал «Три Мушкетёра» Сергея Жигунова, который оказался двести первой перепевкой развлекательного сюжетца с акробатическими трюками и тупыми шутками я в двести первый раз вздохнул об утраченных возможностях. Ведь можно было снять этот сериал хотя бы в духе сериалов «Королева Марго» и «Графиня де Монсоро», с претензией на понимание того, что хотел сказать Дюма. Я ожидал от Жигунова большего, хотя с некторой радостью увидел, что некторые идеи, которые я вбросил в народ в своей статье «Паразиты и Паразитизм», всё таки нашли отражение в этом фильме, правда без указания источника, но я не обижаюсь, так было всегда. Способность мыслить глобально или объединять в себе несколько, казалось бы противоположных идей, доступна очень немногим людям на земле. Поэтому, как я всегда говорил, сайт «Реакционер» не является массовой тусовкой для людей, которые хотят всласть насладиться разглагольствованиями с себе подобными о какой-либо определённой мелочной идейке, которая им кажется глобальной и которую нужно в сей момент решить раз и навсегда. Сайт «Реакционер» является по своей сути «бутиком», куда ходят только избранные, которым доступна «противоречивая» идеология его автора. Однако в противоречивости идеологии существует рациональное зерно. Я хочу вам рассказать о споре одного Американского Консерватора и одного Американского Либерала. Хочу вам сказать, что образы этих двух людей собирательные и я не имею ввиду конкретных людей. Либерал говорит консерватору, «Пора заканчивать заниматься хроническим капитализмом, который довёл до того, что кучка богатеев владеет всеми богатствами на Земле. Нужно начать перераспределение этого богатства в сторону простых людей с целью создания среднего класса». Консерватор отвечает либералу, «Твои социалистические идеи являются утопическими. Ты сторонник Карла Маркса и Ленина. Социализм заканчивается тогда, когда все деньги богатых перешли к бедным и заканчивается он очень плохо, если посмотреть на пример России, Северной Кореи и Кубы. Мы (консерваторы), мечтаем о том, чтобы Америка вернулась в пятидесятые годы, когда капитализм создавал рабочие места, правительство не мешало развитию капитализма и средний класс процветал». Ну и так далее, либерал о распределении благ с элементами социализма, а консерватор о частной инициативе и капитализме. Каждый считает себя правым, а оппонента ослом. Каждый считает только себя спасителем планеты. Однако, либеральная идея ничего не стоит без консервативной идеи. Два брата Гримо-отца, могут изменить мир к лучшему только работая вместе над одной целью. Если вдуматься о том, о чем говорит консерватор в этом споре, то видно, что консерватору нравится положение дел в Американской экономике начиная с пятидесятых годов, где по его мнению процветал настоящий капитализм, который по его мнению создаёт материальные блага, в отличии от социализма, который эти блага только распределяет. Причём распределяет тем людям, которые этого не заслуживают. Консерватор называет либерала идеалистом, ничего не понимающим в экономике, способным только на подкуп непродуктивной части населения за счёт частного предпринимательства. Либерал действительно является в какой-то степени идалистом, однако консерватор тоже идеалист. Консерватор любит Американские пятидесятые и не замечает, что в тридцатых и сороковых эти самые пятидесятые начинались. Разве у Америки были бы капиталистические пятидесятые если бы в тридцатых/сороковых в Америке не правил бы социалист-президент, который перераспределил богатство верхушки к низам за счёт очень высоких налогов и огромного числа государственных программ? Если бы не было перераспределения богатств в пользу бедных в течении двадцати лет перед наступлением капиталистических пятидесятых, то не было бы у консерватора такого идеализма по поводу классического капитализма. Классический капитализм возможен только тогда, когда богатство нации распределено равномерно. В этом случе происходит бурный экономический рост и растёт потребление. Но для этого нужно пройти через стадию «забрать и поделить», которую предлагает либерал. В позиции консерватора и либерала важен синтез идей, который возникает из конфликта. Пока этот конфликт не перерос в насилие всё нормально. Главное уважать мнение другого, раз сам не умеешь мыслить глобально и объективно. К сожалению нами правят не идеи, а меркантильные интересы, поэтому конфликт не избежен. Однажды Владимир Ленин сказал, “Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.” Проблема спора естественно не в борьбе идей. Спорить о том, что лучше Социализм или Капитализм может только недалёкий человек. Социализм приходит тогда, когда Капитализм более не отвечает современным условиям существования популяции и наоборот. Оба процесса дополняют друг-друга, если всё делать правильно, а не обслуживать интересы определённых классов. В Америке сейчас наступил такой момент, когда нам лет на двадцать нужен социализм. Высокие налоги на богатых, низкие на бедных, должны планомерно перераспределить накопленное немногими богатство к многочисленным низам, а после этого опять можно начинать строить капитализм, как это было в Американских пятидесятых. В Европе ситуация совершенно другая. Там двадцать лет социализма уже прошли, успешно перераспределив общественный продукт к среднему классу. Европа сейчас нуждается в переходе к капитализму. Только чистый капитализм может обеспечить взрывной рост в Европе. Европа и Америка стоят на двух разных стадиях общественных отношений. Американские миллиардеры прекрасно понимают, что стадию перераспределения их богатств в пользу бедных перепрыгнуть нельзя. Она всё рано произойдёт, или наступит хаос, однако оттянуть этот момент они стараются всеми силами. Здесь на помощь приходит Чёрная Пропаганда, когда социум начинает делиться на врагов и друзей. Враги рисуются в чёрных тонах и объявляются людьми, с которыми не возможно договориться по причине их тупости, жадности, национальности, не желания работать и многих прочих черт национального или личного характера. Чёрная пропаганда делит нацию на несколько частей за счёт простых к пониманию, но совершенно ложных идей. Пока части нации борются за идею с друг другом, элита продолжает жить так, как она привыкла, вопреки тому, что уже сложились условия для перехода другим социальным отношениям. Чёрная пропаганда работает не только в Америке. Практически всё американское население — жертвы чёрной пропаганды сегодняшнего правящего класса. Новоиспечённая политкорректная сущность, так называемые россияне, находятся под волной чёрного излучения пропаганды двадцать четыре часа в сутки. Эрэфийская чёрная пропаганда поставила реальность с ног на голову, сделав из предателя и подонка национального героя и лидера. Собственно у меня нет времени, раскрывать этот вопрос в формате научной монографии, скажу только, что основная масса населения всегда выражает волю власть имущих немногих, кто владеет средствами массовой информации. В средние века и в во времена новейшей истории средствами массовой информации были церкви с попами, потом газеты, потом телевизор, а теперь интернет. Средство продвижения пропаганды в массы не имеет значения. Главное определить врага. Враг это тот, кто мешает жить правильно. Тот, кто ставит палки в колёса большинству. При этом большинство считает, что оно живёт правильно и выполняет все необходимые моральные условия для того чтобы достичь в этой жизни успеха, однако не смотря на все соблюдения правил, успех остаётся иллюзорным. Поэтому стратегия «поиск врага» всегда самый успешный приём чёрной пропаганды. Если у вас есть внутренний или внешний враг, который мешает вам жить по вашим правилам и мешает вам добиться успеха, то со сто процентной вероятностью можно сказать, что вы находитесь под воздействием чёрного излучения пропаганды, которая работает в интересах немногих, так называемых «Неизвестных Отцов», (с) «Обитаемый Остров». И когда вы это наконец поняли, что находитесь под излучением, у вас есть только два выбора, либо успокоиться и постараться наладить свою жизнь без всяких иллюзий борьбы с врагами, либо начать взрывать башни «Баллистической Защиты», (с) тот же самый источник. В заключении я хочу вам рассказать об очень интересном парадоксе, который случился на Галичине в 1918 году, когда западные украинцы воевали с поляками против Польши за свою Западную Украинскую республику. В те времена на Галичине и в Киеве тоже были разные украинцы и думали они по разному, причём совершенно не так, как думают сегодняшние украинцы. Вас это может озадачить, но галичане считали русских родственным народом, который может их поддержать в борьбе с поляками, а киевские украинцы, считали русских врагами, а поляков союзниками. Сейчас всё наоборот. А теперь, после прочтения моей статьи, попробуйте объяснить себе этот парадокс. Кто нас делит и почему?